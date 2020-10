Il nuovo focolaio al Pio Albergo Trivulzio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quattordici ospiti del Pio Albergo Trivulzio sono risultati positivi al coronavirus, dopo gli esami di screening eseguiti nella settimana dal 12 al 16 ottobre. Lo si legge nel bollettino pubblicato ... Leggi su today (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quattordici ospiti del Piosono risultati positivi al coronavirus, dopo gli esami di screening eseguiti nella settimana dal 12 al 16 ottobre. Lo si legge nel bollettino pubblicato ...

