Ferie non godute in prescrizione: quando si perdono? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento Ferie. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delle Ferie forzate, oppure con riferimento alle Ferie dei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delle Ferie da un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sulle Ferie non godute. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alle Ferie annuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle Ferie, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delleforzate, oppure con riferimento alledei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delleda un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sullenon. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alleannuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italiani in ferie a Natale? Non faccio previsioni, rispettiamo le regole così potremo svagarci… - SkyTG24 : 'Non faccio previsioni sulle ferie natalizie, dico solo rispettiamo le regole come fin qui fatto. Con grande senso… - Agenzia_Ansa : Dpcm, Conte: 'Non faccio previsioni sulle ferie natalizie., massima precauzione con parenti e amici' #ANSA - GraziaAmelia : RT @commodas: @nononemontone @AlienoGentile No. Lo fa per non avere gente a casa e vedere la produttività ridotta, e perché a noi ci tiene.… - LNera_ : RT @5Alessia: TOMMASO: “A ME DANNO LE BATTERIE FINTE PER IL MICROFONO, PER NON FARMI SENTIRE DIVERSO DAGLI ALTRI. QUELLO CHE ERA IN CUFFIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferie non Ferie non fruite dai docenti con contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni: per il giudice vanno pagate Orizzonte Scuola Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)

Veramente pochi attimi e la seconda volta che intervengo quando viene nominato sì a tutti e di mobilità o un semidirettivo un collega che riveste l'incarico semidirettivo alla gli uffici giudiziari ...

Più flessibilità e diversa gestione Hr, così pandemia cambia il lavoro

Roma, 21 ott. (Labitalia) - Maggiore flessibilità, nuovi modelli di gestione delle risorse umane e una rinnovata attenzione al benessere dei dipendenti da un punto di vista psico-fisico: la pandemia p ...

Veramente pochi attimi e la seconda volta che intervengo quando viene nominato sì a tutti e di mobilità o un semidirettivo un collega che riveste l'incarico semidirettivo alla gli uffici giudiziari ...Roma, 21 ott. (Labitalia) - Maggiore flessibilità, nuovi modelli di gestione delle risorse umane e una rinnovata attenzione al benessere dei dipendenti da un punto di vista psico-fisico: la pandemia p ...