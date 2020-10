Coprifuoco in Lombardia | Lazio e Campania | ecco il modulo l’autocertificazione

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’entrata in vigore delintorna a limitare gli spostamenti dei cittadini come già accaduto durante il lockdown, anche se con modalità e tempistiche differenti e questo significa il ritorno di un’autocertificazione: nelnon ci si potrà spostare dalle 24 alle 5 del mattino, mentre inil divieto alla circone scatterà a partire dalle 23. Le tre ordinanze regionali sono state firmate e i provvedimenti restrittivi entreranno ufficialmente in vigore nelle prossime ore. In parallelo è stato diffuso, proprio come durante il periodo di lockdown durante la prima ondata della pandemia di COVID-19, ilper ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Lombardia

In Lombardia (e non solo) torna l’autocertificazione. Sarà necessaria per gli spostamenti dalle 23 alle 5 di mattina, quando c’è in vigore il coprifuoco. Autocertificazione obbligatoria per tutti i ...Il Presidente, infine, non esclude anche il coprifuoco, sulla scia di quanto già deciso da Lombardia, Lazio e Campania. «Non siamo ancora all’ora X, vedremo».