Caudo: primarie importanti perchè parlano a città (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, intervenuto questa mattina alla trasmissione di Paolo Cento “Ma che parlate a fa” di Radio Roma Capitale, ha confermato la sua intenzione a presentare la candidatura a sindaco di Roma in vista delle elezioni comunali del 2021 e la sua disponibilita’ a partecipare alle primarie del centrosinistra: “Nel III Municipio le primarie sono state fondamentali anche per costruire la squadra di governo. Inoltre ricordo che l’unica volta che il centrosinistra non ha fatto le primarie ha perso, nonostante ci fosse un candidato come Rutelli. Le primarie sono importanti non perche’ si parla di noi, ma perche’ si parla di Roma”. “Il programma- ha aggiunto Caudo- si fa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – Giovanni, Presidente del III Municipio, intervenuto questa mattina alla trasmissione di Paolo Cento “Ma che parlate a fa” di Radio Roma Capitale, ha confermato la sua intenzione a presentare la candidatura a sindaco di Roma in vista delle elezioni comunali del 2021 e la sua disponibilita’ a partecipare alledel centrosinistra: “Nel III Municipio lesono state fondamentali anche per costruire la squadra di governo. Inoltre ricordo che l’unica volta che il centrosinistra non ha fatto leha perso, nonostante ci fosse un candidato come Rutelli. Lesononon perche’ si parla di noi, ma perche’ si parla di Roma”. “Il programma- ha aggiunto- si fa ...

PallaBreaks : - marketingpmi : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Ma ci sono già tanti candidati per le primarie eh. Caudo, Cirinnà, etc... Si faccian… - TizianaMaurizi : @mcacciaglia64 @GiusTW @fmmor @elevisconti @fabriziobarca @CarloCalenda @Roma @giocaudo @ignaziomarino… - logansette : @Emanuele676 Se è per questo ci sarebbero pure Caudo, Ciaccheri e Zevi. Ma il primo a non volere le primarie era Zi… - unchimico : @Russ_Eman @sarabrgrx È quello che mi fa incazzare: Calenda ha chiesto appoggio assoluto senza primarie. Se Calenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Caudo primarie Caudo: primarie importanti perchè parlano a città - RomaDailyNews RomaDailyNews Nasce la coalizione Insieme per Roma: Azione c’è, cade il veto di Carlo Calenda sulle primarie

Il Partito Democratico si è presentato con una condizione chiara: le primarie si faranno ... Francesca Del Bello, Giovanni Caudo, Amedeo Ciaccheri e i capo gruppo Giulio Pelonzi, Stefano Fassina, ...

Comunali Roma, nessun accordo nel centrosinistra sulle primarie

La coalizione di centrosinistra si è riunita per la prima volta attorno a un tavolo per discutere della candidatura a sindaco di Roma in vista delle elezioni del 2021 ...

Il Partito Democratico si è presentato con una condizione chiara: le primarie si faranno ... Francesca Del Bello, Giovanni Caudo, Amedeo Ciaccheri e i capo gruppo Giulio Pelonzi, Stefano Fassina, ...La coalizione di centrosinistra si è riunita per la prima volta attorno a un tavolo per discutere della candidatura a sindaco di Roma in vista delle elezioni del 2021 ...