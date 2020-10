AmaSanremo | rilasciati i videoclip dei 20 semifinalisti in gara

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Con Sanremo 2021 sempre più vicino continuano i preparativi per capire chi saranno i giovani partecipanti nella categoria delle Nuove Proposte. Le semifinali di Sanremo Giovani, in onda il 17 dicembre 2020, stanno proseguendo e sono stati scelti i 20 partecipanti . Da giovedì 29 ottobre fino al 26 novembre, quindi, li vedremo sfidarsi uno contro l’altro a gruppi di quattro nel programma. Le votazioni verranno effettuate dal televoto, dalla Giuria Televisiva (formata da 4 persone) e dalla Commissione Musicale (composta da 5 membri). Alla fine di ogni appuntamento si stilerà una classifica e solo chi si troverà ai primi due posti andrà di diritto alla finale. In tutto, perciò, saranno solo 10 coloro che avranno la possibilità concreta di accedere a Sanremo Giovani. Solo ...