Traffico Roma del 21-10-2020 ore 11 | 30

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti per un incidente su via della Pineta Sacchetti tra via Alberto Bolognetti via del Forte Boccea sul tratto Urbano della L’Aquila code da Portonaccio al bivio per la tangenziale Vercelli al centro proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni code da via Prenestina viale Castrense sulla via Casilina Ci sono rallentamenti e code perintenso da via di Torrenova a via dei Giardinetti versoma anche dal raccordo fino a via Carlo Santarelli in direzione di Torre Gaia restiamo a distanza nel Lazio obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni chi fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con ...