Sconcerti | Juve | un passo avanti | ma non so per cosa | se c’è una destinazione

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta le due partite di Champions giocate ieri dalle italiane, entrambe uscite vittoriose. La Juve ha battuto la Dinamo Kiev per 2-0. La Lazio ha sconfitto il Borussia Dortmund 3-1. Sulla Juve: "La Juve ha vinto Un risultato ottimo a Kiev in fondo a una partita senza molti colori. Con il ritorno dei titolari è tornata anche qualcosa della vecchia Juve, ma è rimasto quel po' di approssimazione che si sente da inizio stagione". La Juve ha dominato la partita, scrive, "ma come una giornata di autunno piena di piccola pioggia che porta un disagio ancora fuori stagione". La Juve nel complesso è apparsa "più squadra, con personalità, ma ancora ...

