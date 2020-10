Sangalli: ‘Risorse Next Generation Eu centrali per giovani e Paese’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Nessun paese che non ha puntato sui giovani ha avuto un futuro. Da come saremo in grado di spendere le risorse del Next Generation Eu dipenderà l’avvenire delle prossime generazioni e del nostro Paese. Negli ultimi 10 anni circa 250mila giovani, tra i 15 e i 34 anni, hanno deciso di lasciare l’Italia. Una ferita non solo demografica e sociale, ma anche economica. In dieci anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto di due punti percentuali il contributo dei giovani al Pil italiano. Una tendenza che dobbiamo arrestare, puntando su natalità, formazione e possibilità lavorative dei giovani”. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, nel corso del suo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Nessun paese che non ha puntato suiha avuto un futuro. Da come saremo in grado di spendere le risorse delEu dipenderà l’avvenire delle prossime generazioni e del nostro Paese. Negli ultimi 10 anni circa 250mila, tra i 15 e i 34 anni, hanno deciso di lasciare l’Italia. Una ferita non solo demografica e sociale, ma anche economica. In dieci anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto di due punti percentuali il contributo deial Pil italiano. Una tendenza che dobbiamo arrestare, puntando su natalità, formazione e possibilità lavorative dei”. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo, nel corso del suo ...

