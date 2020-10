Papa Francesco | “Omosessuali devono farsi una famiglia | ok unioni civili”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha parlato degli omosessuali in un documentario che è stato chiamato proprio come lui, ovvero “”.è senza dubbio una delle figure più importanti di questo tempo, dato che parliamo ovviamente del rappresentante di Dio sulla Terra. Il Santo Padre, di origini sudamericane, continua a confermarsi come uno dei papi più … L'articolo: “Omosessualiuna, okcivili” proviene da Inews.it.

chetempochefa : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - repubblica : Coppie gay, papa Francesco: 'Sì a legge sulle unioni civili' - trash_italiano : Papa Francesco: 'sono favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali' - lulucastadiva : RT @Ferula18: Papa Francesco approva le unioni civili per il diritto di chiunque alla felicità. Sentite il tanfo di zolfo che pervade l'aer… - FabioMontale : Coppie gay, papa Francesco: “Sì a legge sulle unioni civili” ?????? -

LEGGI ANCHE Vescovo in Germania pronto a dare la benedizione alle coppie gay: «Come posso rifiutarla?». «Gli omosessuali hanno il diritto di far parte della famiglia. Città del Vatiano - Via libera di ...Papa Francesco raccontato nel film di Evgeny Afineevsky, il regista russo che ha seguito il Pontefice per tre anni nei suoi viaggi alle periferie del mondo, per documentare l'impegno sui ...