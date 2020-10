Notte afgana

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Di Vincenzo Calafiore 21 Ottobre 2020 UdineMi succede di, in mare aperto, oltrepassare i confini sfumati della mia esistenza e lo devo fare in fretta prima che il tempo invecchi e distrugga i miei sogni. Lo so tutto invecchia in fretta, e tutto perde il suo senso.Il mio animo è calmo, sereno, la stessa del guerriero afgano prima della battaglia; mio Dio che mi lasci da solo in questo mare calmo in apparenza e con le tempeste nel suo ventre, perché non fai in modo che lache perversa su questo mondo iniquo, finisca in un’alba vestita di speranze?Ma i miei sogni vivono e sono espressione sofferta, di questa realtà …. Le mie rammemorazioni tornano alla misura di un racconto, che nei paraggi dell’aura si rendono intense e poetiche, che fanno affiorare tutto poi in un presente quotidiano, pur vivendo ...