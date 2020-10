Napoli, Gattuso su Zielinski ed Elmas: «Ancora positivi» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Tra gli argomenti trattati, anche la guarigione dal Covid-19 di Piotr Zielinski e Eljif Elmas. CORONAVIRUS Zielinski ED ELAMS – «Zielinski ed Elmas sono Ancora positivi al Coronavirus dopo 21 giorni. Quando torneranno dovranno ritrovare la condizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gennaroha parlato alla vigilia di-AZ Alkmaar Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Tra gli argomenti trattati, anche la guarigione dal Covid-19 di Piotre Eljif. CORONAVIRUSED ELAMS – «edsonoal Coronavirus dopo 21 giorni. Quando torneranno dovranno ritrovare la condizione». Leggi su Calcionews24.com

