Mittal Taranto | chiesta proroga cassa integrazione per 13 settimane

TARANTO - ArcelorMittal ha informato i sindacati che dal 16 novembre ci sarà la proroga degli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.140 dipendenti dello stabilimento di Taranto (distinti ...

I cittadini di Taranto chiedono al Governo di non regalare più promesse

Ho dedicato molti blog alla città di Taranto e molti penseranno che lo abbia fatto perché ... che “il mese prossimo firmeremo l’accordo finale con Arcelor Mittal”. Di mesi ne sono passati 24 e non è ...

