Ma quale grande timoniere... la Bernini smaschera Conte, demolito in Senato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'"uomo solo al comando" a colpi di Dpcm Giuseppe Conte illustra in Parlamento l'ultimo decreto. spiega in Senato. Nel dibattito è Anna Maria Bernini a smascherare lo story-telling del premier. "Signor presidente del Consiglio, nessuno si salva da solo, non ritenga di poter andare avanti con la narrazione del grande timoniere che porta il Paese fuori dalle secche della pandemia e della crisi economica, sociale, sanitaria. Non ci si salva da soli, da soli si finisce purtroppo solo nel vicolo buio della paura infinita", ha affermato la capogruppo di Forza Italia al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm. "Noi -ha aggiunto l'esponente azzurra- non vogliamo e non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'"uomo solo al comando" a colpi di Dpcm Giuseppeillustra in Parlamento l'ultimo decreto. spiega in. Nel dibattito è Anna Mariare lo story-telling del premier. "Signor presidente del Consiglio, nessuno si salva da solo, non ritenga di poter andare avanti con la narrazione delche porta il Paese fuori dalle secche della pandemia e della crisi economica, sociale, sanitaria. Non ci si salva da soli, da soli si finisce purtroppo solo nel vicolo buio della paura infinita", ha affermato la capogruppo di Forza Italia aldopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe, sull'ultimo Dpcm. "Noi -ha aggiunto l'esponente azzurra- non vogliamo e non ...

Ma quale grande timoniere... la Bernini smaschera Conte, demolito in Senato

"Signor presidente del Consiglio, nessuno si salva da solo, non ritenga di poter andare avanti con la narrazione del grande timoniere che porta il Paese fuori dalle secche della pandemia e della crisi ...

