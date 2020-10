Inter, Lukaku: «Possiamo fare di più. Certi errori si pagano» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. PRESTAZIONE – «Oggi non è un buon risultato, Possiamo fare di più. Dobbiamo essere più forti mentalmente. Dobbiamo continuare a lavorare, questo non è un momento facile per noi ma dobbiamo credere sulle nostre qualità». FUTURO – «Adesso dobbiamo essere più forti, anche in difesa dove dobbiamo fare meglio. Abbiamo preso due gol su errori nostri però anche in avanti abbiamo sbagliato tantissime occasioni. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Romelu, attaccante dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach Romelu, attaccante dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. PRESTAZIONE – «Oggi non è un buon risultato,di più. Dobbiamo essere più forti mentalmente. Dobbiamo continuare a lavorare, questo non è un momento facile per noi ma dobbiamo credere sulle nostre qualità». FUTURO – «Adesso dobbiamo essere più forti, anche in difesa dove dobbiamomeglio. Abbiamo preso due gol sunostri però anche in avanti abbiamo sbagliato tantissime occasioni. Dobbiamo ...

