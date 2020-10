Incidente in Lombardia | perde il controllo dell’auto dopo impatto contro cinghiale | morta 21enne

LuceverdeMilano : ???[AGG] Viale Monza strada chiusa per #incidente > Centro #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ?[AGG] #incidente risolto #luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ?[AGG]#incidente risolto #luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ?[AGG]#incidente risolto #luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ?[AGG] #incidente risolto permangono le code in smaltimento #luceverde #Lombardia -

Agenzia ANSA

Riccardo Bona - è deceduto in seguito alle gravi ferite riportato in un brutto incidente stradale avvenuto lungo via Espinasse. Il giovane si trovava a bordo della sua Kawasaki quando, per cause ancor ...(Adnkronos) - "La provincia di Bergamo è quella che in Lombardia si trova in una situazione migliore, cioè con il numero dei contagi e dei ricoveri più basso, e in questo incide il fatto che ...