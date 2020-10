Il palinsesto di Rai YoYo si arricchisce con un cult intramontabile | arrivano i Puffi!

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stanno tornando i piccoli ometti blu! Chi sono? Semplice: i Puffi. Sbarcati per la prima volta in Italia nel 1981 sono stati uno dei primi cartoni animati a sugellare il successo della TV commerciale. A dar loro i natali fu il fumettista belga Peyo nel lontano 1958. A breve grandi e piccini potranno rivederli in televisione con una nuova serie animata in 3D che sarà trasmessa su Rai. A 30 anni esatti dall’ultima stagione della storica serie, trasmessa nel 1990 da Rete4, i Puffi lasciano dunque Mediaset eper la prima sulla tv di Stato. Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, si è detto felice di accogliere gli “strani ometti blu” in Rai: “I Puffi sono una delle opere europee per bambini più conosciute di sempre, ormai parte dell’immaginario di grandi e piccini. Siamo felici che ...