Il New Yorker ha sospeso il commentatore Jeffrey Toobin: "Si masturbava in diretta su Zoom" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) commentatore di punta della Cnn, corrosivo critico di Donald Trump e firma prestigiosa da 25 anni del New Yorker, la rivista letteraria-giornalistica più famosa al mondo, da oggi Jeffrey Toobin è stato sospeso da ogni attività. Il motivo: si è masturbato durante una riunione di redazione in diretta Zoom, mentre era in corso una simulazione delle elezioni presidenziali.Toobin era in collegamento con i colleghi del New Yorker e con i giornalisti della radio di New York, Wync. Durante un pausa, sugli schermi è apparsa l’immagine del commentatore mentre si masturbava. Alla ripresa del collegamento, il giornalista è tornato a interagire con i colleghi come se ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020)di punta della Cnn, corrosivo critico di Donald Trump e firma prestigiosa da 25 anni del New, la rivista letteraria-giornalistica più famosa al mondo, da oggiè statoda ogni attività. Il motivo: si è masturbato durante una riunione di redazione in, mentre era in corso una simulazione delle elezioni presidenziali.era in collegamento con i colleghi del Newe con i giornalisti della radio di New York, Wync. Durante un pausa, sugli schermi è apparsa l’immagine delmentre si. Alla ripresa del collegamento, il giornalista è tornato a interagire con i colleghi come se ...

