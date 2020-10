De Luca accelera: scelti i presidenti di commissione, strappo Pd e Zannini. Ecco i nomi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo De Luca accelera e prova a chiudere l’accordo per gli incarichi in Consiglio. Dopo due giorni si trattative, sarebbe stato raggiunto un schema di accordo sulle presidenze: Giovanni Zannini (commissione Affari istituzionali) Enzo Alaia (Sanità) Giuseppe Sommese (Agricoltura) Bruna Fiola (Affari sociali e cultura) Francesco Emilio Borrelli (Ambiente) Luca Cascone (Trasporti) Franco Picarone (Bilancio) Giovanni Mensorio (Attività produttive). Per gli ufficio di presidenza: Gennaro Oliviero presidente. I due vice: Valeria Ciarambino e Loredana Raia. I due questori Andrea Volpe e Michele Schiano. Si tratta ancora sui segretari. Mentre c’è il primo strappo: il Pd aveva chiesto 4 commissioni. Mario Casillo ha riunito il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo Dee prova a chiudere l’accordo per gli incarichi in Consiglio. Dopo due giorni si trattative, sarebbe stato raggiunto un schema di accordo sulle presidenze: GiovanniAffari istituzionali) Enzo Alaia (Sanità) Giuseppe Sommese (Agricoltura) Bruna Fiola (Affari sociali e cultura) Francesco Emilio Borrelli (Ambiente)Cascone (Trasporti) Franco Picarone (Bilancio) Giovanni Mensorio (Attività produttive). Per gli ufficio di presidenza: Gennaro Oliviero presidente. I due vice: Valeria Ciarambino e Loredana Raia. I due questori Andrea Volpe e Michele Schiano. Si tratta ancora sui segretari. Mentre c’è il primo: il Pd aveva chiesto 4 commissioni. Mario Casillo ha riunito il ...

lightmoon972 : RT @gazzettanapoli: De Luca accelera sul coprifuoco, forse in vigore già da questo weekend, spiraglio di riapertura per le scuole elementar… - GazzettAvellino : De Luca accelera sul coprifuoco, forse in vigore già da questo weekend, spiraglio di riapertura per le scuole eleme… - GazzettaSalerno : De Luca accelera sul coprifuoco, forse in vigore già da questo weekend, spiraglio di riapertura per le scuole eleme… - gazzettanapoli : De Luca accelera sul coprifuoco, forse in vigore già da questo weekend, spiraglio di riapertura per le scuole eleme… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca accelera Emergenza virus, la Asl deve aumentare i posti letto Covid. A Farnese tamponi a tutti gli abitanti

Il Covid-19 costringe la Asl a rimodulare i servizi ospedalieri. Come già avvenuto durante le settimane più dure del lockdown, i pazienti non contagiati attualmente ricoverati ...

SimSolid cambia il modo di calcolare le strutture: la rivoluzione mesh free

Luca Frattari, Senior Director in Altair, commenta lo scenario attuale e innovative possibilità nel calcolo strutturale. Leggi i dettagli ...

Il Covid-19 costringe la Asl a rimodulare i servizi ospedalieri. Come già avvenuto durante le settimane più dure del lockdown, i pazienti non contagiati attualmente ricoverati ...Luca Frattari, Senior Director in Altair, commenta lo scenario attuale e innovative possibilità nel calcolo strutturale. Leggi i dettagli ...