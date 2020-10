Cirio | Piemonte non sventola bandiera bianca

rtl1025 : Il #Piemonte chiude nel fine settimana i centri commerciali. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio. 'Entro que… - RaiNews : 'Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità', ha detto il presidente della Regione… - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - JasmNicoletta : RT @riktroiani: 'Entro questa sera firmerò una ordinanza che chiude i centri commerciali non alimentari su tutto il territorio regionale'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cirio Piemonte

In merito alle ultime decisioni della Regione Piemonte per contrastare Covid 19 il governatore Alberto Cirio ha precisato alcuni aspetti riguardanti i centri commerciali: "A partire già da questo week ...Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Questa è la differenza sostanziale ed è anche il motivo per cui il Piemonte continua ad avere una pagella, per quanto riguarda la ...