Chris Pratt è il "peggior Chris di Hollywood" per la rete, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. lo difendono (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'ambiguità di Chris Pratt sulle sue posizioni politiche ha spinto il web a bollarlo come il peggior Chris di Hollywood, ma i colleghi Avengers scendono in campo per difenderlo. Chris Pratt è stato pesantemente criticato dalla rete per le sue presunte idee politiche e per la sua fede religiosa tanto da essere eletto il "peggior Chris di Hollywood", ma la moglie Katherine Schwarzenegger e i colleghi Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e James Gunn scendono in campo in sua difesa. Nelle ultime settimane, Chris ...

