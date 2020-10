Vuelta a España 2020 | Chris Froome sprofonda in avvio | 11 minuti di ritardo! Il britannico non è più tornato dopo il brutto infortunio

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) Laa Españadiè iniziata nel modo peggiore possibile. Il corridoreè crollato sulla penultima salita di giornata, mentre proprio i suoi compagni facevano il ritmo per Richard Carapaz, ed è giunto al traguardo con oltre undicidi distacco dal vincitore Primoz Roglic. Per via di questa debacle, qualsiasi speranza riguardante la classifica generale è già svanita per l’alfiere del team Ineos. Viene da chiedersi, dunque, cosa possa realisticamente fare orain questa. Dato il livello esibito oggi, è dura immaginarlo competitivo per un successo di tappa, dalla fuga, in una frazione di montagna. Per lo stesso motivo, inoltre, ...