Vi tolgo l' audio anche da casa | così Lilli Gruber silenzia Scanzi e Cacciari

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Francesca Galici Dal salotto disua, da dove conduce in smartworking,hato Massimoe Andreadurante una discussione intensa sui provvedimenti del governo in ambito coronavirus Per qualche giorno,condurrà Otto e mezzo dal salotto disua. Un membro dello staff della giornalista è positivo al coronavirus e quindi la conduttrice sarà in smartworking.sta bene, ha effettuato il tampone e ha dato esito negativo ma il protocollo impone l'isolamento per chi ha avuto contatti con soggetti contagiati.; ha spiegato la stessa giornalista in apertura di puntata, che ...