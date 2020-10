Spadafora: “Non so se la serie A potrà arrivare in fondo, serve un’alternativa” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo Spadafora ha espresso tutte le sue perplessità ai microfoni di La7 sulla conclusione del campionato di serie A: “Ce la possiamo fare ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbiamo certezze, né sulla serie A né su altri aspetti. Credo che la Lega debba trovare un piano B e un piano C”. Non pochi dubbi anche su un’eventuale bolla in stile Nba: “Quando ci sono stati vari casi nei giorni scorsi ho parlato del protocollo che di per sé prevede già una bolla. Ma se società e calciatori non lo rispettano non possiamo farci nulla”. L'articolo Spadafora: “Non so se la serie A potrà arrivare in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzoha espresso tutte le sue perplessità ai microfoni di La7 sulla conclusione del campionato diA: “Ce la possiamo fare ma non so se si potràfino in. Non abbiamo certezze, né sullaA né su altri aspetti. Credo che la Lega debba trovare un piano B e un piano C”. Non pochi dubbi anche su un’eventuale bolla in stile Nba: “Quando ci sono stati vari casi nei giorni scorsi ho parlato del protocollo che di per sé prevede già una bolla. Ma se società e calciatori non lo rispettano non possiamo farci nulla”. L'articolo: “Non so se laA potràin ...

capuanogio : #Spadafora: 'Concludere il campionato? 'Ce la possiamo fare ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbia… - forumJuventus : CR7 risponde a Spadafora in diretta su Instagra: 'C'è un signore in Italia che dice che non ho rispettato i protoco… - capuanogio : #Spadafora (quello che non ne avrebbe più parlato): 'Avevo promesso che non sarei tornato sulla questione #Ronaldo,… - colette_grr : RT @GiovaAlbanese: #Spadafora sull'interruzione della #SerieA ?? 'Non so se si potrà arrivare fino in fondo, non abbiamo nessuna certezza. L… - princigallomich : Spadafora “Non so se il campionato arriverà sino in fondo” -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “Non Omofobia: Spadafora, 'dovere di intervenire con buona legge' Affaritaliani.it