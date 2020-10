Spadafora: “Non so se la Serie A arriverà fino in fondo. La Lega deve pensare a un piano B” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Non sono un grande esperto di calcio e non l’ho nascosto, ma questo mi ha dato autonomia di pensiero. Il calcio di Serie A è un mondo a sé ed è industria importantissima del paese, ma il calcio di base ha valenza anch’essa enorme. Non so se si potrà arrivare fino in fondo, non abbiamo nessuna certezza. La Lega Serie A deve pensare a un piano B e piano C già da ora“. Lo ha detto il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni de “L’aria che tira” su La7. Parole non confortanti riguardo al campionato di Serie A 2020/2021, che secondo Spadafora potrebbe non ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Non sono un grande esperto di calcio e non l’ho nascosto, ma questo mi ha dato autonomia di pensiero. Il calcio diA è un mondo a sé ed è industria importantissima del paese, ma il calcio di base ha valenza anch’essa enorme. Non so se si potrà arrivarein, non abbiamo nessuna certezza. Laa unB eC già da ora“. Lo ha detto il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili Vincenzointervenuto ai microfoni de “L’aria che tira” su La7. Parole non confortanti riguardo al campionato diA 2020/2021, che secondopotrebbe non ...

