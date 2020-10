Serie B 2020 2021 | Monza fermato dal Pisa sull’1-1 | non arriva la prima vittoria

(Di martedì 20 ottobre 2020) Termina 1-1 il match tranel turno infrasettimanale della quarta giornata della. All’Arena Garibaldi va in scena un match combattuto e ricco di occasioni, ma alla fine sia i toscani di Luca D’Angelo che i brianzoli di Cristian Brocchi devono rimandare l’appuntamento con ladel campionato. Entrambe le squadre salgono a tre punti, con ilche però ha una partita in meno e stasera faceva i conti con nove assenti di cui otto contagiati dal Covid-19. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT LE PAGELLE La cronaca – L’inizio delè molto aggressivo, con ilche appare quasi sorpreso dall’avvio dei toscani. Dopo quattro minuti la ...

tuttosport : #Juve, il futuro di #Dybala ha tre strade. Eccole ?? Guido Vaciago - tuttosport : #Chiesa: 'Siamo giovani e forti, mi sento già parte di questa #Juve' ?? - tuttosport : #Pirlo: “#Juve solida e vincente. Questo è il mio calcio, all'attacco” - pierfaviz : RT @tuttosport: #Higuain: 'Sarò sempre felice per le vittorie della #Juve' - Stefania9289 : RT @Antonie62668652: Unica serie più bella e interessante del 2020 La rivogliamo intera e completa come è giusto che sia #NetflixBayYanlis… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

L’impegno di Xiaomi nel cercare di offrire agli utenti delle ricariche sempre più rapide si è visto lungo tutto il 2020, con la ricarica wireless ... anno Xiaomi dovrebbe presentare i telefoni della ...Seguiranno aggiornamenti per la stima definitiva dei tempi di recupero». Serie C girone B TRIESTINA – «U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che in seguito al giro di tamponi effettuato ieri sera al ...