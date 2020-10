Real Madrid, Zidane: “Ci meritiamo le critiche, io per primo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Vigilia di Champions League per il Real Madrid che domani affronterà lo Shakhtar Donetsk. Spagnoli molto criticati per la sconfitta interna con il Cadice e il tecnico Zidane non si sottrae alle domande dei giornalisti: “Siamo tutti sulla stessa barca e le critiche ci rendono più forti. E' normale essere giudicati per i risultati quando sei in un club come il Real Madrid e giochi una partita come l'altro giorno. L'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare è tornare a giocare bene con il lavoro e pensare alla prossima partita. La cosa buona è che c'è una partita ogni tre giorni. Ci meritiamo le critiche, prima di tutti io perché in fin dei conti sono il responsabile di tutto, non i ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Vigilia di Champions League per ilche domani affronterà lo Shakhtar Donetsk. Spagnoli molto criticati per la sconfitta interna con il Cadice e il tecniconon si sottrae alle domande dei giornalisti: “Siamo tutti sulla stessa barca e leci rendono più forti. E' normale essere giudicati per i risultati quando sei in un club come ile giochi una partita come l'altro giorno. L'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare è tornare a giocare bene con il lavoro e pensare alla prossima partita. La cosa buona è che c'è una partita ogni tre giorni. Cile, prima di tutti io perché in fin dei conti sono il responsabile di tutto, non i ...

ZZiliani : In effetti sarebbe bastato ripetere i capolavori tattici sfoderati da #Lippi nelle finali 97 col Dortmund e 98 col… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo discusso con Nedved, Cherubini e Paratici le strategie non solo nel breve ma anche nel lun… - Angelredblack1 : @MilanLiveIT Real Madrid o PSG. Possibile outsider Chelsea secondo me - ilnapolionline : Higuain: 'Napoli-Borussia: per poco non veniva giù il San Paolo' - - Oner1978Oner : @youwinhappiness 8- C. Ronaldo (juventus-real madrid) 9- Kaka (Milan-manchester united) 10 - Messi (barcelona-liver… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, slitta il rientro di Hazard dall'infortunio Tuttosport Dinamo Zagabria – Feyenoord: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Dinamo Zagabria - Feyenoord del 22 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata del Gruppo K di Europa League, calcio d ...

Champions League in tv, dove vedere le partite di domani. Tocca a Inter e Atalanta

Scendono in campo le altre due italiane in gara, cioè Inter e Atalanta: le probabili formazioni e gli orari tv del primo turno della fase a gironi ...

La partita Dinamo Zagabria - Feyenoord del 22 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata del Gruppo K di Europa League, calcio d ...Scendono in campo le altre due italiane in gara, cioè Inter e Atalanta: le probabili formazioni e gli orari tv del primo turno della fase a gironi ...