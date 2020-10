Rabiot: «La Juventus sta crescendo. C’è fiducia per il Barcellona» (Di martedì 20 ottobre 2020) Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League contro la Dinamo Kiev Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro la Dinamo Kiev. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 PARTITA – «È stata una buona partita contro una squadra giovane, che corre parecchio. Nel primo tempo è stato difficile, ma nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi, creando un gran numero di occasioni quindi la vittoria è meritata». Barcellona – «È stato bello vincere anche per fiducia e autostima, stiamo crescendo e le partite saranno tutte ravvicinate. Settimana ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Adrien, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Champions League contro la Dinamo Kiev Adrien, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro la Dinamo Kiev. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PARTITA – «È stata una buona partita contro una squadra giovane, che corre parecchio. Nel primo tempo è stato difficile, ma nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi, creando un gran numero di occasioni quindi la vittoria è meritata».– «È stato bello vincere anche pere autostima, stiamoe le partite saranno tutte ravvicinate. Settimana ...

