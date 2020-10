Orari MotoGP GP Teruel 2020 Sky, Dazn e TV8 (Di martedì 20 ottobre 2020) La MotoGP torna di nuovo in pista ad Aragon. Ecco gli Orari MotoGP del GP di Teruel, ultimo GP prima della pausa di una settimana che condurrà all’ultimo trittico della stagione. Il GP di Aragon ha incoronato l’ottavo vincitore diverso in dieci gare, ovvero Alex Rins. Dietro di lui si conferma la crescita di Alex Marquez e della Honda, bissando il secondo posto di Le Mans. A chiudere il podio Joan Mir che, vista la disastrosa gara di Quartararo, si è preso la vetta della classifica mondiale con sei punti di vantaggio. Andrea Dovizioso limita i danni con un settimo posto e si porta a 15 lunghezze da Mir, preceduto da Vinales a 12. Sembrano loro quattro i favoriti a giocarsi questo pazzo mondiale. La classifica del Mondiale a quattro gare dal termine, con Joan Mir che si prende ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Latorna di nuovo in pista ad Aragon. Ecco glidel GP di, ultimo GP prima della pausa di una settimana che condurrà all’ultimo trittico della stagione. Il GP di Aragon ha incoronato l’ottavo vincitore diverso in dieci gare, ovvero Alex Rins. Dietro di lui si conferma la crescita di Alex Marquez e della Honda, bissando il secondo posto di Le Mans. A chiudere il podio Joan Mir che, vista la disastrosa gara di Quartararo, si è preso la vetta della classifica mondiale con sei punti di vantaggio. Andrea Dovizioso limita i danni con un settimo posto e si porta a 15 lunghezze da Mir, preceduto da Vinales a 12. Sembrano loro quattro i favoriti a giocarsi questo pazzo mondiale. La classifica del Mondiale a quattro gare dal termine, con Joan Mir che si prende ...

