Oms, impennata casi in Europa: errori sulla quarantena. Irlanda torna in lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) Probabilmente sono stati fatti errori sui tempi della quarantena. Sarebbe questo secondo il direttore per le emergenze dell'Oms Michael Ryan, il motivo per cui in Europa stiamo assistendo ad un'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 ottobre 2020) Probabilmente sono stati fattisui tempi della. Sarebbe questo secondo il direttore per le emergenze dell'Oms Michael Ryan, il motivo per cui instiamo assistendo ad un'...

Agenzia_Ansa : #Oms, impennata di casi in #Europa? Errori sulla #quarantena. #Argentina, superato un milione di casi #ANSA - repubblica : Coronavirus nel mondo, Irlanda in lockdown. Oms: 'Impennata in Europa per errori su quarantena' [aggiornamento dell… - Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Impennata in Europa per errori su quarantena' - AM_Porta : Sì, ma anche l'isolamento e il traking dei positivi, non può essere 'fiduciario' e lasciato alla buona volontà.… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Irlanda in lockdown. Oms: 'Impennata in Europa per errori su quarantena' [aggiornamento delle 09:43]… -