L’ultimo sondaggio inchioda Conte: popolarità ai minimi storici (Di martedì 20 ottobre 2020) Un sondaggio riservato sta serpeggiando tra i corridoi di Palazzo Chigi e mette a rischio il premier. Il gradimento degli italiani nei confronti di Conte è sceso al 40%, la percentuale più bassa dalla sua ascesa al Governo. La posizione di Giuseppe Conte agli occhi degli italiani si starebbe complicando in maniera pesante. Il presidente … L'articolo L’ultimo sondaggio inchioda Conte: popolarità ai minimi storici proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Unriservato sta serpeggiando tra i corridoi di Palazzo Chigi e mette a rischio il premier. Il gradimento degli italiani nei confronti diè sceso al 40%, la percentuale più bassa dalla sua ascesa al Governo. La posizione di Giuseppeagli occhi degli italiani si starebbe complicando in maniera pesante. Il presidente … L'articolo L’ultimo: popolarità aiproviene da www.meteoweek.com.

KiKat36 : Abbiamo rimosso l’ultimo sondaggio in quanto ci avete fatto notare che la domanda non era stata posta correttamente! Lo rifacciamo subito!!! - sbrumali : RT @intheunion2020: ???? Uno dei fattori di queste #Elections2020 potrebbe essere il voto della Generazione Z Secondo un sondaggio voterà il… - marghecat : RT @psymonic: L’ultimo sondaggio da #Trump in svantaggio di 17 punti da #Biden . E voi vi chiedete perché #Salvini giri con la mascherina c… - gasp_ale : RT @intheunion2020: ???? Uno dei fattori di queste #Elections2020 potrebbe essere il voto della Generazione Z Secondo un sondaggio voterà il… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Uno dei fattori di queste #Elections2020 potrebbe essere il voto della Generazione Z Secondo un sondaggio voterà il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo sondaggio Mercato globale degli essiccatori d'aria 2020 con sondaggio Covid 2021 | Atlascopco, Fusheng, Quincy Genova Gay