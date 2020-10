LIVE Sinner-Duckworth 6-1 5-2, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’altoatesino è avanti di un break nel 2°set (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente di Duckworth. 0-30 Sinner trova un fortunoso nastro e si avvicina alla chiusura del match. 5-2 Sinner conserva il break di vantaggio. 40-15 Servizio vincente di Sinner. 30-15 Bella volèe di Sinner. 15-15 Rovescio sbagliato dall’australiano. 4-2 break DI Sinner! 15-40 Due palle break per Sinner. 15-30 Rovescio sbagliato di Duckworth. 15-15 Risposta sbagliata di Sinner. 3-2 Sinner dopo undici minuti riesce a tenere un importantissimo game al servizio. A-40 In rete il recupero di Duckworth. 40-40 Altro errore di ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio vincente di. 0-30trova un fortunoso nastro e si avvicina alla chiusura del match. 5-2conserva ildi vantaggio. 40-15 Servizio vincente di. 30-15 Bella volèe di. 15-15 Rovescio sbagliato dall’australiano. 4-2DI! 15-40 Due palleper. 15-30 Rovescio sbagliato di. 15-15 Risposta sbagliata di. 3-2dopo undici minuti riesce a tenere un importantissimo game al servizio. A-40 In rete il recupero di. 40-40 Altro errore di ...

