Inter, cambio in lista UEFA: Padelli al posto di Radu (Di martedì 20 ottobre 2020) Padelli in lista UEFA al posto di Radu In vista dell'esordio in Champions League di domani sera contro il Borussia Mönchengladbach l'Inter ha modificato la lista UEFA. Daniele Padelli ha infatti preso il posto di Ionut Radu, risultato positivo al Coronavirus. A inizio stagione il portiere azzurro era stato escluso dalla lista proprio per far spazio al portiere romeno. L'avvicendamento tra i portieri è consentito dal regolamento dell'UEFA.

Vada come vada ormai questa stagione è andata, e l'Inter deve tener duro per qualche anno. Credo ... troppo tempo, a dare un senso a questa stagione, entrambe sono passate da un traumatico cambio di ...

