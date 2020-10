I tamponi al drive-in nel Lazio si prenotano online: ecco dove, quando e tutte le info (Di martedì 20 ottobre 2020) Al via la sperimentazione per una settimana del sistema di prenotazione online dei tamponi ai drive-in della Regione Lazio. Dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani mercoledì 21 ottobre, il tampone in uno dei seguenti drive- in: – Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; – Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354; – Asl Roma 3: Ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini Prenotazione online per i tamponi al drive-in: ecco come fare e cosa serve Per prenotarsi bisogna avere la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Questo è il sito per prenotare il tampone: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) Al via la sperimentazione per una settimana del sistema di prenotazionedeiai-in della Regione. Dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani mercoledì 21 ottobre, il tampone in uno dei seguenti- in: – Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; – Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354; – Asl Roma 3: Ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini Prenotazioneper ial-in:come fare e cosa serve Per prenotarsi bisogna avere la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Questo è il sito per prenotare il tampone: ...

Puoi prenotare il tampone su: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre ...

non gli veniva riconosciuto l’esito di un tampone perché il Gemelli non era tra le strutture accreditate della Regione Lazio. Poi è umano che a Roma, capitale europea, bisogna aspettare sette ore ai ...

