Godzilla il primo numero esce giovedì 29 ottobre

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo lo straordinario successo di– LA GUERRA DEI 50 ANNI di James Stokoe, che ha fatto risalire la temperatura a tutti i fan del più famoso kaiju in circolazione, saldaPress ha deciso di rilanciare. E di farlo in grande stile. Giovedì 29debutta infatti in edicola e in fumetteria un nuovo mensile, interamente dedicato alle storie ai fumetti di, una novità che ha giù suscitato grandissimo entusiasmo tra i fan. Si parte con GIGANTI & GANGSTER, una mini-serie spettacolare, scritta e disegnata da due fuoriclasse del fumetto internazionale come John Layman – Chew, Outer Darkness – e Alberto Ponticelli – Second Sight, Blatta – che hanno ...