GF Vip, scontro tra Zequila e la contessa De Blanck: "Antonio vaff***lo"

Ieri sera è tornato al Grande Fratello Vip Antonio Zequila per un incontro con la contessa De Black che è culminato ad insulti. Ieri sera Alfonso Signorini ha voluto regalare al pubblico del Grande Fratello Vip un gradito ritorno, quello di Antonio Zequila. Per l'occasione il conduttore ha fatto rispolverare il tormentone della passata edizione.

