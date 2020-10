Genoa | Radovanovic | «Pareggio meritato col Verona Sa di vittoria»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ivan, centrocampista del, ha commentato ilottenuto in casa dell’HellasIvan, centrocampista del, ha commentato ilottenuto in casa dell’Hellas. «Questoè come una. Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto ce lo siamo. I ragazzi della Primavera hanno risposto benissimo. Dedico il pari ai compagni che sono a casa e stanno soffrendo con noi, e che sono purtroppo ancora positivi al Covid. Io penso di aver risposto bene. Il futuro? Chiedo la salute per tutti noi, visto che ci sono tante partite ravvicinate e abbiamo bisogno di tutti i compagni». Leggi su Calcionews24.com