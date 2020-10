Elisabetta Gregoraci | rivelata l’identità del compagno Stefano | “Fa il pilota”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 20 ottobre 2020) In queste ore è emersa l’identità dello “” cheha indicato come suo “” al Gf vip 5. L’uomo in questione sta passando alla storia del gossip come il nuovo “toy boy” dell’ex moglie di Flavio Briatore, per la differenza d’età importante intercorrentre tra lui e la showgirl calabrase. Ma di chi si tratta nello specifico? Lo spifferatopuò dirsi l’esatto contrario di Pierpaolo Pretelli, soprattutto dal punto di vista estetico, e nella vita attualmente lavora come pilota. A rivelare l’identità del giovane è stata una nota trasmissione Mediaset., spuntano le foto rivelatrici con il nuovo ...