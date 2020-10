Edilizia USA | permessi e apertura cantieri in crescita a settembre

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce il mercato edilizio USA ad agosto. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuoviavviati sono saliti dell’1,9% a 1,415 milioni di unità, a fronte del calo del 6,7% registrato ad agosto. Le attese degli analisti avevano previsto un numero didi 1,457 milioni. Iedilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un incremento mensile del 5,2% a 1,553 milioni di unità, dopo il -0,5% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento deia 1,520 milioni.

