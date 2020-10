Covid Ronaldo, in attesa del tampone: come sta e quando rientrerà (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid Ronaldo – Il Covid da diversi mesi ormai spaventa il mondo. Purtroppo dopo la seconda ondata, sono tanti i casi in Serie A. Il più clamoroso quello del Genoa che arrivò ad avere ben 19 contagi tra squadra e staff. Il Covid non risparmia nemmeno la Juventus. Durante il Lockdown, Matuidi, Rugani e Dybala sono stati i 3 calciatori bianconeri posiviti al Covid. Adesso cambia la situazione. Tanti contagi in Under23 (già 10) e soprattutto due contagi in prima squadra: Weston McKennie e Cristiano Ronaldo. Covid Ronaldo, quando rientrerà CR7 Da diversi giorni ormai Cristiano Ronaldo è positivo al Covid. Positività riscontrata in Nazionale, successivamente ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020)– Ilda diversi mesi ormai spaventa il mondo. Purtroppo dopo la seconda ondata, sono tanti i casi in Serie A. Il più clamoroso quello del Genoa che arrivò ad avere ben 19 contagi tra squadra e staff. Ilnon risparmia nemmeno la Juventus. Durante il Lockdown, Matuidi, Rugani e Dybala sono stati i 3 calciatori bianconeri posiviti al. Adesso cambia la situazione. Tanti contagi in Under23 (già 10) e soprattutto due contagi in prima squadra: Weston McKennie e Cristianorientrerà CR7 Da diversi giorni ormai Cristianoè positivo al. Positività riscontrata in Nazionale, successivamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronaldo Cristiano Ronaldo positivo al covid Corriere della Sera Higuain: 'Avevo perso la passione per il calcio, a Miami sono di nuovo felice. Sulla Juve...'

Ma è un anno strano, con il Covid-19 a volte è dura allenarsi con tutta la squadra ... Ho avuto la fortuna di vivere l'epoca di Messi e Ronaldo ed è stato bellissimo. Sfortunatamente abbiamo ...

Ronaldo, niente esordio Champions con la Juve. "Come fossi lì". Come sta e quando può tornare

Cristiano Ronaldo seguirà il debutto della sua Juventus da casa. L'attaccante portoghese spera di tornare in campo con il Barcellona ...

