Covid | Pregliasco | “Situazione a Milano esplosiva | coprifuoco insufficiente”

In Lombardia è stato fissato il coprifuoco a partire dalle 23.00, ma secondo il virologo Fabrizio Pregliasco tale provvedimento non sarà sufficiente per contrastare la nuova ondata di Coronavirus. La seconda ondata di Covid-19 si è abbattuta sull'Italia. Tra le regioni più colpite c'è ancora una volta la Lombardia, da dove tutto è nato a marzo scorso.

