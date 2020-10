**Coronavirus: alla Rsa di Concorezzo salgono a 14 gli anziani morti** (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Da inizio ottobre sono saliti a 14 i morti nella Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo (Monza), dodici dei quali risultati positivi al tampone per verificare la presenza del coronavirus. A renderlo noto è il sindaco della cittadina alle porte di Monza, Mauro Capitanio: "Ieri sera - scrive su Facebook - si è tenuta la commissione di vigilanza della Rsa e questa sera incontrerò insieme all'assessore Walter Magni una delegazione dei parenti". Nella Rsa gestita da Coopselios, questa settimana saranno eseguiti altri tamponi di controllo agli ospiti a conclusione del periodo di quarantena previsto dal protocollo. Al momento sono presenti 32 anziani nella struttura e resta ricoverata in ospedale la prima ospite trovata positiva al tampone a inizio ottobre. "L'interesse primario della comunità concorezzese ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Da inizio ottobre sono saliti a 14 i morti nella Rsa Villa Teruzzi di(Monza), dodici dei quali risultati positivi al tampone per verificare la presenza del coronavirus. A renderlo noto è il sindaco della cittadina alle porte di Monza, Mauro Capitanio: "Ieri sera - scrive su Facebook - si è tenuta la commissione di vigilanza della Rsa e questa sera incontrerò insieme all'assessore Walter Magni una delegazione dei parenti". Nella Rsa gestita da Coopselios, questa settimana saranno eseguiti altri tamponi di controllo agli ospiti a conclusione del periodo di quarantena previsto dal protocollo. Al momento sono presenti 32nella struttura e resta ricoverata in ospedale la prima ospite trovata positiva al tampone a inizio ottobre. "L'interesse primario della comunità concorezzese ...

