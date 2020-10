Conte frena due volte sul Mes | anche sulla riforma chiesta dall' Ue prende tempo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) La seconda ondata di covid allarma tutta l’Europa, ma dà fiato alle richieste degli Stati del sud, i più in affanno per la crisi economica. É in questa cornice cheforma la ‘nuova’ idea di Giuseppedi interrogarsi non solo sul prestito del Mes (“rlo o meno non incidenostra reazione sanitaria all’emergenza”, dice in conferenza stampa con lo spagnolo Pedro Sz, in visita a Roma, innescando nuove polemiche col Pd ma non col ministro Roberto Gualtieri), madel ‘Salva Stati’, pronta daquale Bruxelles aspetta ancora la firma di Roma.“Il Mes è un accordo intergovernativo nato in un ...