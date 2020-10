Bimba di 3 anni torturata e uccisa dal patrigno: ora è nei guai anche la madre (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel 2016 la morte di una bambina di 3 anni a Calambrone (Pisa) ha portato alla luce un caso di maltrattamenti domestici grave e profondamente protratto nel tempo, purtroppo non dissimile dai casi delle violenze di Cardito e dell’omicidio del piccolo Evan. La piccola Samantha è stata uccisa a forza di botte e torture dal suo patrigno, già condannato per il reato, ed è di questi giorni la notizia del rinvio a giudizio della madre, ritenuta co-responsabile della morte della bambina. L’omicidio: picchiata e torturata con l’acqua gelida Tonino Krstic, compagno di Francisca Juana de Olmo, era abituato a picchiare selvaggiamente i due figli della donna, di cui Samantha era la secondogenita. Contro di lei, l’uomo si accaniva in maniera particolare: la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel 2016 la morte di una bambina di 3a Calambrone (Pisa) ha portato alla luce un caso di maltrattamenti domestici grave e profondamente protratto nel tempo, purtroppo non dissimile dai casi delle violenze di Cardito e dell’omicidio del piccolo Evan. La piccola Samantha è stataa forza di botte e torture dal suo, già condannato per il reato, ed è di questi giorni la notizia del rinvio a giudizio della, ritenuta co-responsabile della morte della bambina. L’omicidio: picchiata econ l’acqua gelida Tonino Krstic, compagno di Francisca Juana de Olmo, era abituato a picchiare selvaggiamente i due figli della donna, di cui Samantha era la secondogenita. Contro di lei, l’uomo si accaniva in maniera particolare: la ...

