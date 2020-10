A 34 anni si innamora e va a letto con il suo lampadario: “è troppo seducente, voglio sposarlo e…” (Di martedì 20 ottobre 2020) Si chiama Amanda, ha 34 anni ed è innamorata persa del suo lampadario. No, non avete letto male, questa donna ha una relazione con il proprio lampadario. Non è certo la prima volta che si sente una storia simile, ma Amanda vuole andare fino in fondo con lui, vuole anche sposarlo. L’oggettofilia è una patologia e non andrebbe mai sottovalutata. Ma ecco come sono andate le cose tra Amanda e il suo lampadario acquistato su internet. Una storia d’amore fuori dal comune La notizia arriva dal Regno Unito e a diffonderla è stata il Mirror. Amanda è una donna di 34 anni affetta da oggettofilia. Sin da ragazzina si innamorava di oggetti inanimati, iniziando con loro delle vere e proprie relazioni ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Si chiama Amanda, ha 34ed èta persa del suo. No, non avetemale, questa donna ha una relazione con il proprio. Non è certo la prima volta che si sente una storia simile, ma Amanda vuole andare fino in fondo con lui, vuole anche. L’oggettofilia è una patologia e non andrebbe mai sottovalutata. Ma ecco come sono andate le cose tra Amanda e il suoacquistato su internet. Una storia d’amore fuori dal comune La notizia arriva dal Regno Unito e a diffonderla è stata il Mirror. Amanda è una donna di 34affetta da oggettofilia. Sin da ragazzina siva di oggetti inanimati, iniziando con loro delle vere e proprie relazioni ...

