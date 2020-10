Zequila e la Contessa De Blanck, volano i “vaffa” al Gf Vip: il confronto (Di martedì 20 ottobre 2020) Antonio Zequila ha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare una sua vecchia fiamma, a suo dire. Durante la puntata abbiamo scoperto che si tratterebbe della Contessa De Blanck! Signorini ha invitato Patrizia a posizionarsi davanti al vetro oscurato per vedere la sagoma di una delle sue vecchie fiamme. Lei non lo … L'articolo Zequila e la Contessa De Blanck, volano i “vaffa” al Gf Vip: il confronto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 ottobre 2020) Antonioha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare una sua vecchia fiamma, a suo dire. Durante la puntata abbiamo scoperto che si tratterebbe dellaDe! Signorini ha invitato Patrizia a posizionarsi davanti al vetro oscurato per vedere la sagoma di una delle sue vecchie fiamme. Lei non lo … L'articoloe laDei “vaffa” al Gf Vip: ilproviene da Gossip e Tv.

ILFATTO1 : #GFVIP #GFvip5 #gfvip2020 stavo pensando al fatto che Zequila é entrato in casa il tempo di ricevere un VAFFANCULO… - isalucedifronzo : RT @hil_giulia_mil: La contessa e la perla delle 01.37: “Dai trombare con zequila è il massimo del minimo” #gfvip - jvlsny : RT @_che_fatica: Ipotesi per cui Zequila sarà in puntata : - sono io il tipo per cui Elisabetta batte la mano al petto ogni quarto d'ora… - contessadestoca : La contessa: 'Ma quel cesso di Zequila?l'avranno pagato due lire per dire quelle cose' Stefania: 'Ma si capiva che… - gilli_federica : LA CONTESSA INCAZZATISSIMA PERCHÉ ZEQUILA DICE DI AVER TROMBATO CON LEI MA A LEI FA SCHIFO IO MORTA #GFvip -