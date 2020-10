Troupe de Le Iene aggredita da esponenti del clan Casamonica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Novella Toloni Secondo indiscrezioni gli aggressori sarebbero gli stessi che nel 2018 presero a calci e pugni due inviati della trasmissione Nemo Prima la violenza con spintoni e manate poi la sottrazione del materiale video realizzato. Scene di violenza sabato pomeriggio alla Romanina, quartiere periferico della capitale, dove due inviati de Le Iene sono stati aggrediti da alcuni esponenti del clan Casamonica. La Troupe del celebre programma di Italia Uno si trovava nel quartiere simbolo dei Casamonica per realizzare un servizio, quando è stata assalita da un gruppo di malviventi. I due inviati de Le Iene si trovavano in strada con le telecamere per effettuare le registrazioni per un nuovo servizio proprio sull'operato del clan dei ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Novella Toloni Secondo indiscrezioni gli aggressori sarebbero gli stessi che nel 2018 presero a calci e pugni due inviati della trasmissione Nemo Prima la violenza con spintoni e manate poi la sottrazione del materiale video realizzato. Scene di violenza sabato pomeriggio alla Romanina, quartiere periferico della capitale, dove due inviati de Lesono stati aggrediti da alcunidel. Ladel celebre programma di Italia Uno si trovava nel quartiere simbolo deiper realizzare un servizio, quando è stata assalita da un gruppo di malviventi. I due inviati de Lesi trovavano in strada con le telecamere per effettuare le registrazioni per un nuovo servizio proprio sull'operato deldei ...

Sophie94517703 : RT @TWDDarylRick: Certo facile fare la multa a chi non mette la mascherina e asciare spadroneggiare i Casamonica #Lamorgesedimettiti #Raggi… - TWDDarylRick : Certo facile fare la multa a chi non mette la mascherina e asciare spadroneggiare i Casamonica #Lamorgesedimettiti… - dino_modugno : RT @_DAGOSPIA_: 'IENE' SBRANATE DAI CASAMONICA – ALLA ROMANINA ALCUNI ESPONENTI DEL CLAN VS LA TROUPE DEL PROGRAMMA - _DAGOSPIA_ : 'IENE' SBRANATE DAI CASAMONICA – ALLA ROMANINA ALCUNI ESPONENTI DEL CLAN VS LA TROUPE DEL PROGRAMMA… - SerenellaVerd : RT @romatoday: roma Troupe de Le Iene aggredita dai Casamonica -

Ultime Notizie dalla rete : Troupe Iene Troupe de Le Iene aggredita dai Casamonica RomaToday Troupe de Le Iene aggredita dai Casamonica

Erano andati alla Romanina per girare un servizio giornalistico nel quartiere feudo dei Casamonica. Nonostante fossero in strada sono però stati aggrediti da alcuni esponenti della nota famiglia indis ...

LADISPOLI (attualità) - Il primo cittadino fa chiarezza sull'iter in corso

LADISPOLI (attualità) - Il primo cittadino fa chiarezza sull'iter in corso . ilmamilio.it - nota stampa “L’area dove si sta costruendo la Caserma dei Carabinieri, in via dei ...

Erano andati alla Romanina per girare un servizio giornalistico nel quartiere feudo dei Casamonica. Nonostante fossero in strada sono però stati aggrediti da alcuni esponenti della nota famiglia indis ...LADISPOLI (attualità) - Il primo cittadino fa chiarezza sull'iter in corso . ilmamilio.it - nota stampa “L’area dove si sta costruendo la Caserma dei Carabinieri, in via dei ...