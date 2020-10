Sindaci e Conte ai ferri corti sul coprifuoco. E il governo tira fuori la carta dei prefetti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si apre la strada al conflitto istituzionale. Tra governo e Sindaci. Il nocciolo della nuova diatriba, scoppiata nella notte e che prosegue in queste ore, ruota attorno alle competenze. Chi fa che cosa? “L’onere di chiudere al pubblico strade e piazze non può in alcun modo essere in capo alle singole amministrazioni”. A parlare non è un sindaco di centrodestra. Bensì un sindaco “amico” di questo esecutivo. Chiara Appendino, il primo cittadino di Torino insieme a tanti altri colleghi, rifiuta l’incarico di dover decidere autonomamente se chiudere o no luoghi pubblici a causa dell’emergenza Covid. A stretto giro parlano tutti, anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per il quale quella del governo è “un’uscita infelice”. A seguire ci sono tutti i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si apre la strada al conflitto istituzionale. Tra. Il nocciolo della nuova diatriba, scoppiata nella notte e che prosegue in queste ore, ruota attorno alle competenze. Chi fa che cosa? “L’onere di chiudere al pubblico strade e piazze non può in alcun modo essere in capo alle singole amministrazioni”. A parlare non è un sindaco di centrodestra. Bensì un sindaco “amico” di questo esecutivo. Chiara Appendino, il primo cittadino di Torino insieme a tanti altri colleghi, rifiuta l’incarico di dover decidere autonomamente se chiudere o no luoghi pubblici a causa dell’emergenza Covid. A stretto giro parlano tutti, anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per il quale quella delè “un’uscita infelice”. A seguire ci sono tutti i ...

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - MatteoRichetti : Agli amici del Pd e di IV che twittano indignati per le parole di Conte sul Mes e per lo scaricabarile ai sindaci,… - giorgio_gori : Nel testo definitivo è stato tolto il riferimento esplicito ai Sindaci che c’era nella bozza, citato da Conte in co… - simonedallora : RT @manginobrioches: I #sindaci: non siamo stati avvisati del fatto che dobbiamo governare i nostri territori! E' inammissibile! #Dpcm #Co… - MaxMiglietta2 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, de Magistris: “Conte ha scaricato responsabilità su chi lotta a mani nude. Noi sindaci siamo neri”. E att… -