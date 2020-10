Piercamillo Davigo, il plenum lo colloca in pensione dal 21 ottobre. Al via dibattito su decadenza da consigliere del Csm (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il plenum del Consiglio superiore della magistratura. ha collocato a riposo Piercamillo Davigo. Il provvedimento scatta dal 21, all’indomani del compimento dei 70 anni di età, l’età massima per la permanenza in magistratura. Ora è cominciato il dibattito sul nodo se a seguito del pensionamento Davigo decade dalla carica di consigliere, come sostiene la Commissione Verifica Titoli. Sono settimane che i consiglieri di Palazzo dei marescialli si arrovellano sula questione. da settimane i consiglieri di Palazzo dei marescialli. La Commissione Verifica Titoli del Csm la settimana aveva deliberato sulla decadenza, una decisione è passata a maggioranza, con due voti a favore su 3 (della presidente Loredana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildel Consiglio superiore della magistratura. hato a riposo. Il provvedimento scatta dal 21, all’indomani del compimento dei 70 anni di età, l’età massima per la permanenza in magistratura. Ora è cominciato ilsul nodo se a seguito del pensionamentodecade dalla carica di, come sostiene la Commissione Verifica Titoli. Sono settimane che i consiglieri di Palazzo dei marescialli si arrovellano sula questione. da settimane i consiglieri di Palazzo dei marescialli. La Commissione Verifica Titoli del Csm la settimana aveva deliberato sulla, una decisione è passata a maggioranza, con due voti a favore su 3 (della presidente Loredana ...

