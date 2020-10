Nuovo Dpcm | Decaro presidente Anci | «Responsabilità ai sindaci? Non lo accettiamo»

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Antoniodell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, si oppone alla nuove misure dell’ultimodatato 18 ottobre 2020. Ildel Consiglio Giuseppe Conte, ieri sera, ha annunciato che sarà dei comuni, e quindi dei, la responsabilità di far rispettare il coprifuoco ai cittadini. I primi cittadini avranno dunque il potere di ridurre il coprifuoco fino alle 21.si oppone e afferma: «Inon possono controllare, per questo abbiamo preteso che sparisse dal testo della parola ‘sindaco». >>18 ottobre, Conte: «Scongiurare unlockdown generalizzato» Il...

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - we_ci65 : RT @giuliaselvaggi2: Nuovo #Dpcm:vietate le sagre. Salvini ricorre al TAR. - casertafocus : IL NUOVO DPCM - Cerreto: Il Governo arranca sul contrasto alla seconda ondata e scarica sui sindaci la responsabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Rai News

O un quasi obbligo. Nel senso che il prolungamento ulteriore dell’orario di ingresso contenuto nel nuovo Dpcm dovrà essere adottato nei territori in cui si riscontrano criticità per i trasporti, così ...Sindaci sugli scudi in Emilia Romagna all’indomani della conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato le misure restrittive contenute nel nuovo Dpcm in vigore da martedì su ...