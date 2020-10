Non è un lunedì allegro per Pirlo… di Italo Cucci (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta la prestazione della Juventus contro il Crotone. mrv/red Non è un lunedì allegro per Pirlo… di Italo Cucci su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il direttore editoriale di Italpress,, commenta la prestazione della Juventus contro il Crotone. mrv/red Non è un lunedìper Pirlo… disu Il Corriere della Città.

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Quello dei camici non è stato il primo conflitto di interessi familiare della carriera… - fattoquotidiano : Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database. L’imbarazzo della Region… - petergomezblog : #Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database. L’imbarazzo della Regio… - DuzziNicoletta : RT @AnnaRDelorenzo: La vita non è guardare indietro pensando a ciò che poteva essere, ma non è stato. La vita è rimboccarsi le maniche e a… - Valenti90488445 : Gli ex parenti acquisiti (che non vedi da 2 anni) di lunedì in pieno smartworking = 'fai ciao dalla finestra' -

Ultime Notizie dalla rete : Non lunedì Il microbiologo Crisanti accusa le misure restrittive: troppo sterili, temo un nuovo lockdown l'eco di caserta